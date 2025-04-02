Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt ilçesine bağlı Bereket Köyü’nde 1990’lı yıllarda bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda şehit olan dönemin köy muhtarı Halit Burak’ın vefat eden eşi Bahar Burak için taziye ziyaretinde bulundu.Ağrı Valisi Mustafa Koç, beraberindeki heyetle birlikte Burak ailesinin Doğubayazıt’taki evine giderek aile bireylerine başsağlığı diledi. Bahar Burak’ın vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü dile getiren Vali Koç, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Taziye ziyaretinde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.Burak ailesi, ziyaret dolayısıyla Vali Koç ve beraberindekilere teşekkür etti.Şehit bekçi Uğur Gölçek için taziye mesajıVali Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan ve uygulama görevi sırasında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçi Uğur Gölçek’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.