Programda ayrıca Elazığ’ın yetiştirdiği usta ses sanatçısı Ömer Şanlı’da sevenleriyle buluşarak birbirinden güzel eserler seslendirecek. Konser 14 Şubat Cuma akşam 19.30’da Gold Palace Düğün Salonu’nda düzenlenecek.

14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel düzenlenecek konserde dj parti, sürpriz hediyelerde misafirlere sunulacak.

ALTAŞ: KONSER PROGRAMI DOLU DOLU GEÇECEK

Programın organizatörü Gazeteci – Yazar Gülşah Altaş, program içeriği hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:“Elazığ’da 14 Şubat 2025 Cuma akşamı güzel bir konser programına imzamızı atıyoruz. TRT 1’de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle yarışmasında tanınan, sesiyle birçok hayran kitlesine ulaşmış İlke Yıldız ile Elazığlı sanatçımız Ömer Şanlı sevenleriyle buluşacak. Yemekli düzenlenecek programımızda ayrıca DJ Parti, çerez, meşrubat ve sürpriz hediyelerimiz yer alacak. 14 Şubat Cuma akşamı saat 19.30’da Gold Palace Düğün Salonu’ndaki program için erken rezervasyon için 0536 220 06 13 numaralı telefondan yerinizi ayırabilirsiniz.”