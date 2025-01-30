Malatya’da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralandı.Kaza, 11.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Yakınca-Özsan Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 34 EVD 772 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan 70’li yaşlardaki Hamit Karabulut’a çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaşlı adam yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Hamit Karabulut Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, bölgede sıklıkla benzer kazaların yaşandığına dikkat çekerek üst geçit taleplerini yinelerken çevredeki vatandaşlar da muhtara destek verdi.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.