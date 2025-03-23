Elazığ’da faaliyet gösteren Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’da çekilen görüntüler, La Casa de Papel dizisinin fragmanını aratmadı.Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon’da çekilen görüntüler, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinin sahneleriyle kıyaslanarak büyük beğeni topladı. Özellikle aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle tanınan La Casa de Papel’e benzetilen bu çalışma, izleyicilere adeta bir dizi sahnesi izliyormuş hissi verdi. Görüntülerin, mekanın sunduğu özel atmosferle birleşmesi, videoyu daha da etkileyici hale getirdi. Poligon konseptiyle dikkat çeken Cazibe Restaurant-Cafe-Poligon, bu tür sanatsal projelere ev sahipliği yaparak hem mekanın tanıtımına katkı sağlıyor hem de sinema ve video içerik üreticileri için ilham kaynağı oluyor.Yönetmen Mücahid Baydaş tarafından çekilen, sinematik atmosferi ve etkileyici sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran video, gerek görsel kalitesi gerekse başarılı yönetimiyle izleyicilerden tam not aldı.