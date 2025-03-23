Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teknolojiye ve yerli üretim dayalı her türlü çalışmaya destek olacaklarını ifade etti.Başkan Uçar, Atatürk Üniversitesi TECHERZ Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından, Yakutiye Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen Mühendislik Hackathonu’nda proje yarışmasına katılım sağlayan gençleri ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Erzurum Teknik Üniversitesi Merkez Kütüphane’sinde düzenlenen organizasyonda birbirinden yenilikçi ve yararlı projeler ortaya koyan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Bu anlamlı etkinliği organize eden TECHERZ Teknoloji Kulübü’ne ve emeği geçen tüm öğrenci kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Geleceğin mühendisleri olarak ülkemize katacağınız değerlerden gurur duyuyoruz" dedi.