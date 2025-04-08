Elazığ’da Kütüphaneler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, yoğun ilgi görüyor.Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne bağlı Elazığ İl Halk Kütüphanesi, bu yıl ‘Üreten Kütüphaneler’ temasıyla kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında etkinliklerini sürdürüyor. Bu çerçevede 7-8 Nisan tarihlerinde bir alışveriş merkezinde açılan ve kütüphanecilik faaliyetlerini tanıtan sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Vatandaşların kütüphanelerin üretim süreçlerini yakından inceleme fırsatı bulduğu standın bugün sona ereceği bildirildi.Renkli etkinliklerle devam eden Kütüphane Haftası, Elazığ’da kültür-sanat ve eğitim odaklı bir hafta yaşatırken, kütüphanelerin modern toplumdaki dönüşen misyonuna da ışık tutuyor.