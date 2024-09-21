Elazığ’da düzenlenen kürsübaşı etkinliği, 7’den 70’e yoğun katılım ile büyük ilgi gördü.Elazığ’da, UNESCO Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi’nde yer alan kürsübaşı geleneği, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Katılımcılar, lezzetli yemeklerin yanı sıra usta klarnetçi Veysel Oruç ve orkestrası eşliğinde Ahmet Yüce’nin performansıyla müzik dolu bir akşam geçirdi. Keban yolu üzerindeki Cazibe Cafe & Restaurant’ta gerçekleşen programa yoğun ilgi oldu. İşletmeci Kadri Çiçek, “Bu akşam Cazibe Cafe & Restaurant’ta bir yenilik ile Elazığ’da kürsübaşı etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yeni vizyonumuz ve hizmetlerimizle Elazığlılara hizmet vermeye devam ediyoruz. Cazibe, hem poligon hem de av marketi ile bölgede bir ilki başarıyor. Kürsübaşı geleneği, Elazığ müziği ve özenle hazırlanmış yemekleriyle tüm sevenlerini bekliyor” dedi.