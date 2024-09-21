Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Şehir Hastanesi’nin önünde bulunan üst geçittin bağlantısıyla ilgili sorunu ele aldıklarını söylediPalandöken ilçesinde saha gezisi yaptıklarını dile getiren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu kapsamda Palandöken Abdurrahmangazi TOKİ’lerinin içerisinde yapımını tamamladığımız Bilgi Evi ve Şehir Hastanesi’nin önünde bulunan üst geçit için hastaneye bağlantı yolunun yapılacağı alanı da yerinde inceledik. Yaptığımız bu ziyaretler ve incelemeler, hem vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinlemek hem de hizmet kalitemizi artırmak adına büyük önem arz ediyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak projeler üretmeye ve bu projeleri titizlikle hayata geçirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.