Elazığ’da düzenlenen Kur’an ziyafeti, dinleyenleri mest etti.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve İl Müftülüğünce organize edilen Kur’an ziyafeti, İzzetpaşa Camii’nde gerçekleştirildi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Hamza Gökçe, 2025 yılı dünya birincisi Hafız Adem Bilgetay, 2024 yılı dünya birincisi mısırlı Kurra Hafız Ussam Ezzevahiri katıldı.Gökçe, "Cenabı hak Kur’an-ı azimuşşanı bizlere doğru yolu gösteren ve rızasını kazandıracak bir rehber kitap olarak göndermiştir. Biz müminlere düşen öncelikle bu mesajı okumaktır. İlk nazil olan ayet de oku diye başlıyordu. Kur’an-ı hem okuyup hem de hayatımıza tatbik edeceğiz ki rabbimizin müjdesine nail olalım" dedi.Program, dua ile sona erdi.