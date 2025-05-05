Elazığ’ın Palu ve Kovancılar ilçe merkezleri içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, ülke genelinde olduğunu gibi Elazığ’da da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Palu ve Kovancılar ilçe merkezleri içme suyu arıtma tesisi yapımında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalarının tamamlanmasıyla 2 ilçeye yılda toplam 1.42 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temini sağlanacağı bildirildi. Verilen hizmet ile 2 ilçenin 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı aktarıldı.Arıtma tesisi yapımında çalışmaların devam ettiğini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Hamzabey Barajı’ndan branşmanla alınacak ham su arıtılarak Palu ilçesine 20 L/s, Kovancılar ilçesine 25 L/s olmak üzere ilçelerimize yılda 1.42 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temini sağlanacağız. İş kapsamında günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi ve Palu ilçesine 1 adet bin metreküp büyüklüğünde su deposu imalatı yapılacak. Arıtma tesisinin tamamlanması ile Hamzabey Barajı’ndan alınan suyun isale hattı aracılığıyla günlük 5 bin 500 metreküp kapasiteli su arıtma tesisi Palu ve Kovancılar ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunarak 2050 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır" diye konuştu.