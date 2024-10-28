Elazığ’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından başlatılan Kadınlarımızın Melodisi Projesi kapsamında kadınlar, Keban ilçesinin tarihi yerlerini gezdi.Elazığ’da İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ve belediyenin paydaş olduğu Kadınlarımızın Melodisi Projesi çerçevesinde etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl öncülüğünde kadınlar, ilçelerin tarihi alanlarını gezdi. ‘Gezerek öğreniyoruz’ sloganı ile gerçekleştirilen Keban ilçesi ziyaretinde kadınlar, gezerek öğrenme fırsatı yakaladı.Gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karagöl, ’’Kadına yönelik şiddetin etkilerini minimize etmeyi hedefleyen bu projenin dört amacı var, sosyal eğitim için grup dersleri, kariyer yolculuğunda rotası olmayan kadınlarımıza şehrin ileri gelen meslek sahipleriyle rehberlik için grup toplantıları, şiddetin farkındalığını il içerisinde arttırma, ulusal-uluslararası örnek bir proje olmayı hedefleme. Sosyal destekle birlikte motivasyonu arttırmak için ilin ilçelerini görmemiş kadınlar ve bu durumlardan etkilenen çocuklar için il içerisinde geziler düzenlenecek. Bunun amacı ise konfor ve güvenlik sağlayarak motivasyonu arttırmak. Geziler kapsamında, tarih ve turistik yerleri gezme imkanına erişim sağlanmış olacak. Grup içi iletişim kabiliyeti yükselecek, geziye katılanlara yönelik grup toplantıları yapılacak ve piknik, eğlence gibi ortamlar ile motivasyonun arttırılması sağlanacak’’ dedi.