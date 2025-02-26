Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kadastro değerlendirme toplantısı düzenlendi.Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcısı Osman Hasırcı, Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Enver Yıldırım ile 23, 71 ve 114 numaralı Orman Kadastro Başmühendisliklerinin teknik personeli katıldı. Ayrıca, tip ofisin teknik personeli de toplantıda yer aldı. Toplantıda ORBİS veri girişleri, tahsisler, tesciller ve 2025 yılı OGM iş programlarının değerlendirildi. Mevcut işlerin planlanması ve takibi üzerine önemli değerlendirmeler yapılarak, gelecekteki çalışmalar için stratejiler geliştirildi.