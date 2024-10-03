Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşları çevre kirliliği konusunda bilgilendirdi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Hazar Gölü kıyı şeridinde geçici konaklama, piknik gibi şekillerde faydalanan vatandaşlara yönelik ’insan kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre temizliği bilincinin arttırılması’ kapsamında bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturuldu.
Çalışmaların, belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.