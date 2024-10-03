Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. M.A.K. isimli şahıs gerçekleştirilen fiziki takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı.Zanlının ikametinde yapılan aramalarda 820 adet sentetik ecza,32 adet ecstasy hap ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.