Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, dün kent merkezi, ilçeler ve beldeler olmak üzere toplamda 73 yangına müdahale etti.Elazığ’da dün kent genelinde bir çok yerde yangın çıktı. Kent merkezi, ilçeler ve beldeler olmak üzere bir çok yerde anız, tarla ve arazi yangınları meydana geldi. Bu çerçevede Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 83 personel ile 73 yangına müdahale etti.Çıkan yangınlar da 2 itfaiye personeli dumandan etkilenirken, 4 kişi ise yangından etkilenerek yaralandı. Yangınlar da yüzlerce dönem arazi ise yanarak kül oldu.