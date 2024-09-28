Deprem bölgesi Elazığ’da, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut çalışmaları hız kesmeden devam ederken Güneykent Mahallesi’nde 602 konutun yapımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerde ağır hasar alan kentlerden biri olan Elazığ’da yıkılan konutların yeninden inşası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından rezerv alanlarda sürdürülen çalışmalarda binalar yükselirken, Güneykent Mahallesi’nde 602 konutun yapımı için çalışmalar başladı.

24 Ocak 2020 depreminden sonra Elazığ’da 35 bin konut inşa edilirken bu 35 bin konutun 13 bin 730 konutunun Güneykent Mahallesi’nde rezerv edildiğini aktaran Güneykent Mahalle muhtarı Necati Karataş, “Şu an itibariyle Güneykent Mahallesi Elazığ’ın en büyük ilçesinden daha büyük bir konuma geldi. Gayri resmi nüfusumuz 65 bin civarındadır. Bununla birlikte halen daha rezerv alanlarımız da 602 konutun yapıldığı şantiye alanındayız. Kısa bir süre içerisinde kırıcıları getirerek çalışmalara başladılar. Biz inanıyoruz ki 1 yıl içerisinde yapıları tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceklerdi. Çünkü çok ciddi manada çalışmalar hızla devam ediyor. Bu çerçevede mahallemiz büyümeye devam ediyor. Burada rezerv alanlarımız halen daha çok fazla. Yerleşik alanda yaşam alanlarımızı oluşturulması için de çalışmalar hızla sürüyor. Bununla birlikte 79 adet iş yeri ve 2 adet Aile Sağlık Merkezinin temelleri atılmaya başlandı 3 aya kadar da teslimatları yapılacak. Bunlarında tamamlanmasıyla birlikte buranın Elazığ’ın en gözde ve güzel mahallerinden birisi olacağını düşünüyoruz. Mahallemizin sınırları içerisinde çok fazla rezerv alan var. Hak sahipleri de çok fazla var. Şuan itibariyle ihaleye çıkan sadece 27 blokun olduğu 602 konutun çalışmaları devam ediyor” dedi.