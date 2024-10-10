Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Hüseyin Çelik ve Şube Müdürlüğü personeli, jandarma Haydi ekipleri, Avukat Rasim Küçükel Ortaokulu, okul öğretmenleri ve okul öğrencilerinin katılımıyla Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeni ile etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklara öncelikli olarak sokak hayvanlarının yaşam ortamları ve beslenmelerine yardımcı olmak hususunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikle öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak, hayvanların yaşam alanlarına sahip çıkılması, çocukların merhamet duygularını geliştirmek, sokak hayvanlarıyla aralarındaki bağı kuvvetlendirmek amaçlandı.Öğrencilere hayvan sevgisi ile ilgili sunum, kısa film gösterisi ve broşür dağıtımı yapıldı.Öte yandan “Dünya Hayvanları Koruma Günü” etkinlikleri kapsamında, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına ziyaret gerçekleştirildi. Ayrıca günün anlamı ile ilgili afişler hazırlanmış ve billboardlara asılarak bilgilendirme yapıldı, hayvan sevgisi ile ilgili fotoblok sergisi açıldı.