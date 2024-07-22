Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 kişi yakalandı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik 3 - 21 Temmuz arasında çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, silahla tehdit ve kasten yaralama suçundan 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten öldürme suçundan 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay, 8 yıl, 7 yıl 3 ay, 6 yıl 3 ay ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, hırsızlık 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kasten yaralama ve hükümlünün kaçması suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 0-5 yıl arası çeşitli suçlardan aranması olan 38 şahıs olmak üzere toplamda 48 kişi yakalandı.Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.