Elazığ’da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Gezin Jandarma Karakol Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Tekevler köyü Çörekli mezrası mevkiinde Ş.A. isimli şahsa ait adreste arama yapıldı. Aramada, 3 kilo 200 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli tahkikata başlandığı belirtildi.