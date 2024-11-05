Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.Kent merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan Muradiye Şelalesi, her mevsim sunduğu farklı güzelliklerle dikkat çekiyor. Kışın donmuş, yazın yeşilliğe bürünmüş halde görülen şelale, sonbaharda ise altın sarısı ve kahverengiye dönen ağaçların arasında etkileyici bir manzara sunuyor. Gürül gürül akan suyun çevresinde sararan ağaç yapraklarıyla birlikte ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunan şelale, fotoğraf tutkunlarının gözde mekânlarından biri haline geldi. Şelale bölgesinde oluşturulan seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma ve park alanları, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere konfor sağlıyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Muradiye Şelalesi, doğal güzellikleriyle sonbaharda da ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.