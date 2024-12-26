Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen envanter çalışmalarıyla popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunuyor.Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı türlerin kırmızı listesinde yer alan dağ keçileri, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen envanter çalışmalarıyla takip ediliyor. Mevcudun tespit edilmesi anlamına gelen envanter çalışmalarının bölgedeki yaban keçisi popülasyonu hakkında yeni bilgiler sunarken, sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimine ve koruma-kontrol çalışmalarına önemli katkılar sağlıyor.2024 yılında belirli aralıklar ile düzenlenen yaban keçisi envanter çalışmalarının 2025 yılında da süreceği ifade edildi.