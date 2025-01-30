Kadın kooperatiflerini desteklemek ve yerel üretimi güçlendirmek amacıyla Elazığ Belediyesi, ‘Emek Dükkanı’ Projesini hayata geçirecek. Fırat Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje ile kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin paketleme işlemleri tek bir merkezden yapılarak, doğrudan satışa sunulması sağlanacak.Elazığ Belediyesi Ar-Ge ve Proje Birimi, kadın kooperatiflerinin pazarlama becerilerinin geliştirilmesi, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve kadınların yeni beceriler kazanmalarının hedeflendiği bir projeyi hayata geçirecek. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan ve desteklenen Emek Dükkanı Projesi kapsamında kent genelinde dört farklı noktada Emek Dükkanları kurulacak.Dükkanlarda, kadın kooperatiflerinin ürettiği nitelikli ürünlerin doğrudan satışa sunulması sağlanacak. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte kooperatiflerin ürettiği ürünlerin paketleme işlemleri de tek bir merkezde yapılacak ve böylece daha verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak. Ayrıca kooperatiflerde faaliyet gösteren kadınların girişimcilik yetkinliklerini artırmak ve ekonomiye aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak hedefi ile bir dizi eğitim programları da düzenlenecek. Kadın kooperatiflerine yönelik gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında finansal okuryazarlık, markalaşma, girişimcilik, E-ticaret, kadın kooperatifi ortaklarının hak ve yükümlülükleri gibi konular kadınlara aktif iş hayatında olumlu katkılar sunacak.Proje, kadın kooperatiflerinin ekonomik hayatta daha etkin ve güçlü bir şekilde yer almasını da sağlayacak. Elazığ Belediyesi Emek Dükkanı, kadın girişimleri kapsamında ortaya çıkan ürünlerin pazarlanması ve hedef müşteri kitlesine ulaştırılması için de önemli bir imkan sunacak.