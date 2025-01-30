Iğdır’da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla hakkında yakalama kararı bulunan şahısları takibe aldı. Bu çerçevede nitelikli suçlardan dolayı aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, halkın güvenliği için suçlulara yönelik operasyonlarına devam edeceğini belirtti.