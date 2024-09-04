Elazığ’da aç kalan yaban domuzları sebze ve meyve bahçelerine girerek ürünlere zarar verdi. Bahçesi talan olan vatandaş duruma tepki gösterdi.Olay, Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aç kalan yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar indi. Yerleşim alanlarına girip bağ ve bahçelere büyük zarar vermeye başlayan domuzlar, vatandaşları kara kara düşündürmeye başladı. Cip köyünde yaşayan Levent Göksun, bahçesini domuz sürüsünden korumak için her türlü önlem almasına rağmen sabah saatlerinde bahçesinin talan edildiğini gördü. Bahçesinin içine düştüğü durumu gören vatandaş o anları kayda aldı. Göksun, "Geçen hafta bu telin altını aşmışlardı. Oraya çuvallarla toprak yığdım, olmadı. Kasaları koyduk olmadı. Bu gece yine gelmişler, içeriye girmişler" dedi.