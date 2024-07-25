Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve kentin en büyük yatırımı olan ‘İleri biyolojik atık su arıtma tesisinde’ yapılan çalışmalar yüzde 55 oranına gelirken Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘İleri biyolojik atık su artıma tesisinde’ çalışmalar hızla devam ediyor. Bingöl karayolunda yapımına başlanan ve 250 dönüm alan üzerine yapımı süren ‘İleri biyolojik atık su tesisi üç adet havalandırma havuzu ve üç adet biofosfor havuzu ile 6 adet son çöktürme ve 6 adet ön çöktürme havuzunun yapımı tamamlandıktan sonra günlük 150 bin metreküp atık su arıtma özelliğine sahip olacak. Öte yandan proje tamamlandıktan sonra çevreye ciddi zararlar veren azot ve fosfor gibi kirletici parametrelerin giderimi sağlanarak hem doğanın hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanacak. Tesis sayesinde şehir 2057 yılına kadar atık su problemini ortadan kaldırırken 750 bin nüfusa kadar atık suların temizlenme kapasitesi olacak.Sağlıklı bir kent hedefi doğrultusunda altyapı ve çevresel yatırımlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Sürdürülebilir bir gelecek için hedefimiz, şehrimizde atık su problemine köklü çözüm oluşturarak gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmaktır. Bir yandan altyapı yenileme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, şehrimizin hem bugünü hem de yarınları adına çok önemli bir yatırım olan İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaat çalışmalarımızı da yüzde 55 oranında tamamladık. Şehrimizin gelecek on yıllarının önemli bir ihtiyacını karşılayacak tesisimiz çevre ve halk sağlığına katkı sağlarken, geleceğimize yapılmış önemli bir yatırımdır. Nihai hedefimiz, önümüzdeki on yıllar için altyapı sorununu çözmüş bir şehir oluşturmaktır” dedi.