Kars’ta polis, silah tacirlerinin kabusu oldu. Kentteki bir ikametgaha düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nce yapılan saha çalışmalarında bir ikametgahta çok sayıda silah olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülbül Mahallesi’nde önceden adres bilgilerine ulaşılan O.T.’nin (29) adresine operasyon düzenlendi.Silahları kömürlüğe saklamışPolis, adli mercilerden alınan talimat sonrası O.T.’nin ikametgahında arama yaptı. O.T. tarafından kömürlüğe saklanmış 7 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 7 şarjör ve şarjöre basılı 3 9.19 çapında fişek ele geçirildi.Polisin düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan O.T., İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. O.T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.