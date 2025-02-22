Elazığ’da 7 katlı binadan dökülen dış cephe sıvası, polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.Olay, Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı bir apartmanda sıva parçaları dökülmesi üzerine durumu fark edenler, hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, binanın çevresi güvenlik şeridiyle çevirdi. Cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.Merdivenli itfaiye aracıyla yukarı çıkan bir görevli binanın duvarlarında bulunan ve tehlike oluşturan parçaları koparttı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından polis şeridi kaldırılıp caddeyi trafiğe açtı.