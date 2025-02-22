Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda cam yüklü tır buzlanmadan dolayı kaza yaptı, araç sürücüsü yaralandı.Kaza, bugün öğle saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzeri Kavaktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan cam yüklü tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucunda tırın şoförü hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaparak şoförü hastaneye sevk etti. Kazanın ardından, cam yüklü tırın devrilmesi sonucu yola dökülen camlar yardıma gelen vinç ve Karayolları araçları ile temizlendi.Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.