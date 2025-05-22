Elazığ’da Kurban Bayramı öncesi, Harput 15 Temmuz Polis Şehitliği ve Asri Mezarlık’ta, peyzaj düzenlemesi ile baskı beton çalışmaları gerçekleştiriliyor.Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından kent genelindeki mezarlıklarda rutin bakım, onarım ile düzenleme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, Harput 15 Temmuz Polis Şehitliği’nde peyzaj düzenlemesi ve baskı beton çalışması yapıyor. Ayrıca ekipler, Asri Mezarlık alanında ise su hatlarının yenilenmesi ve reglaj düzenlemesiyle dekoratif duvar çalışması gerçekleştiriyor. Asri Mezarlık’ta tek ve aile parsel alanlarında bordür ve parke yapım işi de devam ediyor.Harput 15 Temmuz Polis Şehitliği ile Asri Mezarlık’taki çalışmaların, yaklaşan Kurban Bayramı’ndan önce tamamlanması planlanıyor.