Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından kent genelinde asfalt yenileme çalışması sürüyor.Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin dört bir yanında sürdürülen asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından konforlu bir ulaşım ağı hedefi doğrultusunda, Tofaş Kavşağı-Güney Çevreyolu bağlantısını sağlayan Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi’nde asfalt yenileme çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından ayrıca Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi’nde başlatılan asfalt serim çalışmaları da devam ediyor. Kısa sürede tamamlanacak asfalt yenileme çalışmalarının ardından yolların hizmete sunulacağı bildirildi.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafında şehrin dört bir yanında başlatılan asfalt hamlesi tüm hızıyla devam ediyor" denildi.