Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın, ‘Müzeler Şehri Elazığ Projesi’ çerçevesinde hayata geçirdiği Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi, 1 yılda 50 bin ziyaretçi ağırladı.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta hayata geçirdiği 100 projenin içerisinde bulunan Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi, vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve 1800’lü yıllarda inşa edilen Sağır Müftü Konağı, müzeye dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Basın Müzesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde şehrin kültür ve turizm yaşamına kazandırıldı. Basın tarihine ışık tutan ve basın tarihinin hafızasının canlandırıldığı müzede, baskı kalıplarından matbaaya, haberleşme araçlarından gazete ve dergilere kadar birçok basın yayın materyallerin yer aldığı müze, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarihi Harput Mahallesinde bulunan Gazeteci Yazar Mehmet Topal Basın Müzesi’ni bir yılda 50 bin kişi ziyaret etti.Basın müzesinin önemine değinen Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Müzemiz, Harput’un önemli mimari örneklerinden birisi Sağır Müftü Konağında olması ve o binanın da bir restorasyona tabi tutulması neticesinde yapılması ayrı bir değer katmıştır. Basın müzemiz, 10 Ocak 2023 yılı Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla hizmete girmiş ve Elazığ’ımızın kıymetli şahsiyetlerinden olan Gazeteci-Yazar Mehmet Topal’ın adı verilerek vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Basın müzemiz, tarihi bir konak olmasında ve içerisinde özellikle Elazığ’ımızın da geçmişten bugüne kadar yazılı ve görsel basın içerisinde olan birçok eserin sergilenmesi ve genel anlamdaki basınla ilgili malzemelerin sergilenmesiyle çok farklı bir ortam oluşturmuştur. Basın müzemiz, vatandaşların da çok ciddi beğenisini kazanmıştır. Müzeler Şehri Harput’umuz da hakikaten her gelen insan, Harput’a giriş konumunda olması itibariyle yerli ve yabancı turistler ilk başta Basın Müzesini ziyaret etmektedir. 1 yıl içerisinde Harput Mahallesinde bulunan basın müzesini 50 bin kişi ziyaret etti” ifadelerini kullandı.