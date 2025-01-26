Doğu Cephesi Komutanı Kars’ın kurtarıcısı Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 77. yıldönümünde Kars’ta düzenlenen törenle anıldı.Tören TCDD Gar Binası önünde bulunan Kazım Karabekir Paşa’nın Anıtı’na Kars Valisi Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli tarafından çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Tren Garı’ndaki programın ardından etkinlik daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu’nda devam etti. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda öğrenciler tarafından şiirler okudu. Kazım Karabekir Paşa’nın biyografisi okundu ve eğitim faaliyetleri anlatıldı. Program Kazım Karabekir Paşa konulu konferans ile son buldu.Etkinliğe Vali Ziya Polat, Tugay Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Milletvekili Adem Çalkın ve Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.