Elazığ’da dalgıç pompayı tamir için babasıyla birlikte baraj gölüne giren ve ardından suda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.Olay, merkeze bağlı Kurtdere köyü Ekinli mezrası mevkiinde bulunan Keban Baraj Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Selim Kılıçerkan babası ve arkadaşlarıyla beraber dalgıç pompayı tamir etmek için suya girdi. Babası pompayı tamir ederken arkadaşlarıyla birlikte yüzen Kılıçerkan, suda biranda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, jandarma, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin çalışmaları sonucu su altında bulunan Kılıçerkan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.