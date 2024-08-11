Bitlis’in Ahlat ilçesindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hayvanseverler, sosyal medyada 150 köpeğin öldürüldüğü yönündeki haberlere tepki göstererek, haberlerin asılsız olduğunu dile getirdiler.Ahlat-Malazgirt karayolundaki köpeklerin bulunduğu alana giden STK temsilcileri ve hayvanseverler, bölgeye hayvanlar için yiyecek ve su bıraktı. Engelli hayvansever Uğur Avcı, “Ahlat çöplük bölgesindeyiz. Köpeklerin yaşam alanı olan bir bölge. 150 tane köpeğin öldüğüne yönelik bir haber yayılmış. 150 köpeğin ölmesi gibi bir durum söz konusu değil. Görüntülerdeki 3 tane köpek burada ölmüş fakat burası çöplük bölgesi. Her türlü sebepten zehirlenmiş ve ölmüş olabilirler. Kendini bilmezin biri de yapmış olabilir. Bunu belediyeye mal etmek doğru değil. Son durum bu şekilde. Ahlat STK’larıyla birlikte buraya gelerek kendi gözlerimizle gördük. Su depomuz dolu. Sağ olsun belediye başkanımız suyu doldurtmuş. Bununla alakalı da bir sorun yok. Son durum bu şekilde. Haberler asılsızdır. Biz de gerekli ilgi ve alakayı göstereceğiz” dedi.Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Ayber de, “Burada görüldüğü gibi tüm köpeklerin sığabileceği kadar barınak var. Ayrıca Ahlat Belediyesi su anlamında hiçbir sıkıntı oluşturmamıştır. Görülmeden, incelenmeden, detayları araştırılmadan yapılan açıklamadır. Biz Ahlat STK’ları olarak bu yalan haberi kınıyoruz. Doğru olmadığını gözlerimizle gördük. Buradaki köpeklerde herhangi bir sorun yok. Ölen 3 tane hayvanın fotoğraf ve videosu var. Kıvrandıkları belli, belki de yedikleri bir şeyden zehirlenmişlerdir. Öyle silahla vurmak gibi bir durum olmamıştır" diye konuştu.