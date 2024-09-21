Elazığ’da asansör boşluğuna düşen ve ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay, önceki gün Hilalkent Mahallesi 405. sokakta bulunan 9 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 69 yaşındaki Mehmet Kaygusuz, 4. katta kabinini görmeden asansöre binmeye çalıştığı sırada boşluğa düştü. Ağır yaralan adamın bağırışlarını duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarılan şahıs, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma kaldırılan talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.