Elazığ Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliğiyle ’Aile Yılı’ kapsamında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Harput Yerleşkesinde "Aile Yılı hatıra ormanı" oluşturuldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin ardından kent genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunacak faaliyetler sürdürülüyor. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Harput Yerleşkesinde "Aile Yılı" kapsamında "ailemiz istikbalimiz" sloganı ile "Aile Yılı hatıra ormanı" oluşturuldu.Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ADEM) ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte aileler de yer aldı. Etkinlikte, toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verilerek doğa sevgisi ve çevre bilinci konusunda da örnek bir davranış sergilendi."Yaptığımız tüm çalışmalarda, Elazığ Belediyesinin çok katkı ve destekleri oluyor"Elazığ genelinde aile kurumunun korunması için gerçekleştirilen çalışmaları aktaran ve Elazığ Belediyesi’nin etkinliklere önemli katkılar sunduğunu belirten Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, ‘’Aile kurumu milli ve manevi değerlerimizi kuşaklar arasına aktaran toplumun temelidir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi önem arz etmektedir. 2025 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde il genelinde güzel bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Elazığ Belediyesi ile geçtiğimiz günlerde bir protokol imzalamıştık. Bugün de burada fidan dikim etkinliği yapıyoruz. Sadece Aile Yılı kapsamında değil, yaptığımız tüm çalışmalarımızda Elazığ Belediyesi’nin çok katkıları ve destekleri oluyor’’ dedi.