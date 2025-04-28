Ağrı Karayolları Şube Şefliği ekipleri, Diyadin’deki karayolu ağında oluşan çukurları yama yöntemiyle onarıyor.Diyadin Kaymakamlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaymakamlık koordinasyonunda Ağrı Karayolları Şube Şefliği ekiplerinin, ilçedeki karayolları ağında bozulmaların giderilmesi amacıyla yama çalışmalarına başladığını duyurdu.Açıklamada, karayolları yol ağında meydana gelen çukur ve deformasyonların asfalt yama yöntemiyle onarıldığı belirtilirken, sezonun ilerleyen dönemlerinde kapsamlı asfalt çalışmalarının da yapılmasının planlandığı ifade edildi.