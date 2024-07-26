Elazığ’da Hoca Hasan Hamam Müzesi teras alanında düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen turizm yatırımlarıyla güçlenen tarih ve medeniyetler merkezi Harput, yaz aylarında ziyaretçilerini nostaljik sinema gösterimleriyle ağırlıyor. Sosyal ve kültürel hayatımızda özel bir yer tutan açık hava sinema geleneğini yaşatmak ve vatandaşlara keyifli vakit geçirmek amacıyla düzenlenen ‘Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşlar aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdi.Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, “Vatandaşlarımızı salı, perşembe ve cumartesi günleri saat 20.00’de açık hava sinema gösterimlerimizle, Harput’umuzda ağırlayacağız. Hemşerilerimiz aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin keyfini yaşayacaklar. Gerek açık hava sinema etkinliğimiz gerekse yine bu mekanda her çarşamba düzenlediğimiz Kürsübaşı programlarımıza hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.