Elazığ’da dün gece itibariyle başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışından dolayı 505 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı Elazığ’da dün itibariyle başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Karla birlikte kapanan 505 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 97 araç ve 120 personel, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.