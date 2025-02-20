BİTLİS (İHA) – Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 196 köy yolu ulaşıma kapandı.Yoğun kar yağışından dolayı arabalar karda kaybolurken, Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan tek katlı evler ise adeta kardan kayboldu. Kar kalınlığının kent merkezinde 50, yüksek kesimlerde 130 santimetreye ulaştığı Bitlis’te, yoğun kar yağışıyla uyanan vatandaşlar araçlarının ve evlerinin önünü açmaya çalıştı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı sonrası 196 köy yolunun ulaşıma kapandığını, il özel idaresine ait 10 ayrı şantiyede bulunan 75 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışmasına başladıklarını söyledi. Kar yağışı sonrası il özel idaresi ekipleri, köy yollarında çalışma başlatırken, karayolları ve belediye ekipleri de sabahın erken saatlerinden beri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.