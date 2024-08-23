Elazığ’da hakkında 2 farklı suçtan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Elazığ’da Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince (JASAT), jandarma sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında 2 farklı suçtan 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı.Yakalanan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.