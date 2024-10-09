Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak avlanma ile ilgili yaptığı denetimlerde 22 kişiye idari işlem uyguladı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi ekipleri tarafından av koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çerçevede Elazığ genelinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa aykırı olarak yasa dışı avcılık yapan 22 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Öte yandan bir adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve akü de ele geçirildi.Av koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi.