Hakkari’de kanadı çatıya sıkışan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Hakkari-Van karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun çatısında güvercinin sıkıştığını ve çırpınarak kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye harekat eden Hakkari Belediyesi itfaiye ekipleri binanın çatısına çıkarak güvercini sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarılan güvercin Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü grevlilerine teslim edildi. Vatandaşlar ise itfaiye ekibine teşekkür etti.