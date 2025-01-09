Elazığ’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 milyon 564 bin makaron ele geçirildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde 2 şüphelinin iş yeri ve deposuna yapılan aramada; 2 milyon 564 bin dal bandrolsüz, mükerrer ve sahte bandrollü olmak üzere çeşitli markalarda boş makaron ele geçirildi. Böylelikle yaklaşık 2 milyon 500 bin Türk lirası vergi kaybının önlendiği bildirildi.Şüpheliler ve suç unsurları hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.