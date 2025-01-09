Kars’ın Susuz ilçesinde tilkiler kar yağışıyla beyaza bürünen arazide yiyecek ararken görüntülendi.Kentte kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatını olumsuz etkiliyor. Karla kaplanan tarım arazilerinde yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kars-Selim-Sarıkamış kara yoluna kadar gelen kızıl tilkiler, yanlarından geçen araçlara aldırış etmeden karlı arazide yiyecek arıyor. Kızıl tilkilerin kar altında yiyecek aramaları kameralara yansıdı. Gün boyu yiyecek bulmak içen arazilerde dolaşan tilkiler daha sonra gözden kayboldu.