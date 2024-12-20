Elazığ’da evden çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda bulundu.Edinilen bilgiye göre Çatalçeşme Mahallesi’nde ikamet eden 33 yaşındaki zihinsel engelli Batuhan Bulut, 2 gün önce evden çıktı. Oğlunun evde çıktığını fark eden baba İbrahim Bulut, telefonla aramasın rağmen ulaşamadı. Dışarı çıkarak kendi çabalarıyla da arayan aile fertleri, ardından polis ekiplerine haber verdi.Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs, bulunarak ailesine teslim edildi.