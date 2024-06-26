Elazığ’da 1 saat içerisinde üçüncü yangın çıktı. İki yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyündeki yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmalarına toplumsal olaylara müdahale eden TOMA’lar da katıldı.

Elazığ’ın üç farklı bölgesinde aynı saatler içerisinde yangın çıktı. İlk iki yangın ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, İl Özel idaresi ekipleri, Elazığ İtfaiyesi ekipleri, Kovancılar Belediyesi ekipleri, jandarma ekipleri ile Malatya’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca daha çok toplumsal olaylara müdahale eden TOMA’lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Arazinin engebeli olması ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ekipler, yangına müdahalede güçlük çektiği öğrenildi. Müdahaleler devam ederken Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş yangın bölgesine geçti. Ekipler ile bir araya gelen Vali Toraman ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.