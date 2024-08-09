Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.Daha temiz bir Elazığ için ekiplerini seferber eden Elazığ İl Özel İdaresi, kendi sorumluluk alanında olmamasına rağmen, Pertek Feribot İskelesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kentin ve bölgenin Karadeniz Bölgesine bağlantısını sağlayan ve günlük araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahta özellikle araçlardan atılan plastik, cam şişe, naylon, sigara izmariti, kağıt ve piknik atıkları güzergah üzerinde istenmeyen görüntülere sahne oluyor. Belirli aralıklarla Pertek iskelesinde temizlik çalışması yapan ekipler, 10 personel ve 2 araç ile iskeleden karayoluna doğru toplamda 4 kilometrelik bir alanda gerçekleştirdiği çalışma ile söz konusu atıkları toplayarak güzergahın temiz bir görünüm kazanmasını sağladı.