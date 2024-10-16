Elazığ, Diyarbakır ve Malatya’da hissedilen bir deprem meydana geldi Elazığ, Diyarbakır ve Malatya’da hissedilen bir deprem meydana geldi 16-10-2024 10:53 Güncelleme : 16-10-2024 10:53 Elazığ, Diyarbakır ve Malatya’da hissedilen bir deprem meydana geldi YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Ömrünü kedilere adadı: 11 yıldır 70 kediye bakıyor 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde bir araya gelen öğrenciler hasat yaptı 56 yıl kesintisiz görev yaptığı kurumdan 84 yaşında emekli oldu Niyazi Mısri rezerv alanında temel kazıları başladı Meteorolojiden soğuk ve don uyarısı Çok Okunanlar 1 Elazığ aracın çaptığı kadın yaralandı 2 Elazığ’da 70 yaşındaki Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı 3 Otomobil sinyalizasyon direğine çarptı 4 Bir köşede kadınlar diğer köşede erkekler kavga etti 5 23 Elazığ FK’da Konyaspor’la eşleşme mutluluğu