Elazığ’da 11 yıl önce bir anne ve 3 yavru kediyle başlayan 65 yaşındaki Nuriye Yucasu, 11 yıldır 70’e yakın kediye bakıyor. Onlarca kediye tek tek isim koyan ve çocukları gibi ilgilenen Yucasu, kışın evinde yazın ise bahçede bakıyor.Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye Yucasu, 11 yıl önce bir anne ve 3 yavru kediye sahip çıktı. Ardından içinde bir kedi sevgisi doğan Yucasu, kapısına gelen tüm kedilere kucak açtı. Yucasu, ailesiyle birlikte 11 yıldır yaklaşık 70 kediye ev sahipliği yapıyor. Tüm zamanının onlarla geçiren Yucasu, tek tek isim koyduğu kedilerle çocukları gibi bakıyor. Nuriye teyzeyi görmeleri ile bir anda etrafına toparlanan kediler ise elinden karınlarını doyuruyor.Kedilerinin sayısının 11 yılda 4’ten 70’e çıktığını dile getiren Yucasu, “ 11 yıldır kedilere bakıyorum. 11 yıl önce bir anne ve 3 bebek kedi ile başladı. Ondan sonra mama kokusuna mı başka bir şekilde mi bilemiyorum, kediler gelmeye başladı. Ben de hepsine kucak açtım. Kışın soğuktan yazın ise sıcaktan korudum. Ne yapalım, onların da bir canı var. Soğuğa ve sıcağa dayanamıyorlar. Her taraftan gelen geldi, ben de elimden geldiğince besliyorum. Elimde avucumda olanı bunlara yediriyorum. Hastalığı, veterineri, kliniği gibi her şeyleri ile ilgileniyoruz. Biz onlarla mutluyuz. Sokakta bir tane kedi gördüğüm zaman keşke bunu da evime alsaydım diyorum. Çarşıya indiğimizde kızlarım de bende yanımıza mama alıyoruz. Sokakta gördüğümüz kedi ve köpeklere mama veriyoruz. En çok istediğim hayvanlara içkence etmesinler. Hayvanlara işkenceye son versinler. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Eziyet etmesinler, elinden gelen de bir tas su bıraksınlar. Büyüklere sesleniyorum, bu hayvanlara işkenceye dur desinler. 70’i aşkın kedim var ve hepsinin de isimler var” dedi.Kızı Gülhan Yucasu ise, “Biz kedileri seviyorduk ama bahçemizde değillerdi. Sonra başka aileler ve yavruları geldi. Derken kalabalık bir aile olmaya başladık. Hastalandığın tedaviye götürüyoruz, çoğalmasınlar diye kısırlaştırmalarını yaptırdık. Burada bahçem var diye, besliyorum. Ancak hayvanların içeriye tıkılmasına karşıyım. Doğada yaşayacaklar. Harput insanı, hayvanları seviyor. Biz sayfamızda Gazze’yi de paylaşıyoruz. Biz sesimizi duyuruyoruz, paylaşıyoruz. Ancak bu bürokratların işi. İnşallah, Gazze’de olan kardeşlerimize de hayırlı bir kapı açılır onlar da kurtulur işkence çeken hayvanlarımız da kurtulur. Rabbim, tüm dünyaya merhamet versin” şeklinde konuştu.